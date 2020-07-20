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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

20.07.2020 18:08
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.07.2020 tarih ve 12233903-315.04-E.6749 sayılı yazısı ile değiştirilen ihraç belgesidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860561


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Altın Gr. 400 400 1,26  
Cumhuriyet 2.600 2.622 23,30  
Tam 2.678 2.691 23,90  
Yarım 1.300 1.316 11,70  
Çeyrek 652 659 5,80  
Gümüş.Ons 19,74 19,77 0,43  
Gümüş Gr. 4,35 4,36 0,09  
B. Petrol 43,30 43,30 0,16  
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