***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.07.2020 18:08
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.07.2020 tarih ve 12233903-315.04-E.6749 sayılı yazısı ile değiştirilen ihraç belgesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860561
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,40
|Açılış
|: 400,46
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6505
|8,6939
|% 0,69
|
|Frank
|7,2661
|7,3099
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|5,33
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.622
|23,30
|
|Tam
|2.678
|2.691
|23,90
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,70
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,35
|4,36
|0,09
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,16
|