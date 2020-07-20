***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.07.2020 tarih ve 12233903-315.04-E.6749 sayılı yazısı ile değiştirilen ihraç belgesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860561BIST