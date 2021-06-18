***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.06.2021 13:01
ile onaylanmış ihraç belgesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943019
BIST
13:581.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:588,6878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:5810,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0411
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:58500,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,51
|Açılış
|: 500,64
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:56
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.100.619
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.809.078
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.833.566
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.313.223
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|22,98
|23.681.330
|% -4,65
|
|THYAO
|14,56
|829.972.163
|% -0,68
|
|GARAN
|8,28
|416.402.496
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,12
|328.228.335
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|305.869.928
|% -2,51
|
|KOZAL
|121,90
|278.672.873
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,12
|328.228.335
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|149.779.000
|% 0,46
|
|THYAO
|14,56
|829.972.163
|% -0,68
|
|GARAN
|8,28
|416.402.496
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,99
|305.869.928
|% -2,51
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,43
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|799
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|-0,40
|