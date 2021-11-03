***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.11.2021 12:50
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974174
BIST
12:341.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.525
12:349,6813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0789
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6898
En Düşük
9,5937
12:3411,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1098
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2511
En Düşük
11,1061
12:34554,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,74
|Açılış
|: 554,80
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
555,08
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:34
|IHAAS
|5,06
|20.950.717
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|114.244.514
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,42
|112.575.795
|% 8,73
|
|DOBUR
|70,00
|35.417.001
|% 8,70
|
|TUREX
|13,04
|37.587.349
|% 7,41
|
|KARYE
|19,79
|31.828.479
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.734.768
|% -9,95
|
|CANTE
|12,93
|78.823.222
|% -9,90
|
|HEDEF
|3,41
|146.635.993
|% -9,55
|
|NUGYO
|11,62
|29.103.177
|% -8,07
|
|GARAN
|10,11
|1.326.752.769
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,24
|648.740.651
|% -2,42
|
|THYAO
|15,50
|616.084.604
|% 0,06
|
|SISE
|8,76
|536.267.633
|% 1,62
|
|EREGL
|18,76
|357.184.163
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,02
|264.271.098
|% -0,49
|
|GARAN
|10,11
|1.326.752.769
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,24
|648.740.651
|% -2,42
|
|ODAS
|1,45
|133.790.806
|% 1,40
|
|TSKB
|1,38
|122.552.789
|% 0,73
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6783
|9,6813
|% 0,82
|
|Euro
|11,2225
|11,2331
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1653
|13,2314
|% 1,00
|
|Frank
|10,5838
|10,6475
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5747
|2,5876
|% 0,88
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,52
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.721
|35,00
|
|Tam
|3.650
|3.742
|35,26
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|17,05
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,49
|83,49
|-1,23
|