***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.03.2022 09:28
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006387
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
0
En Düşük
0
18:0514,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1516
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0796
En Düşük
13,8221
18:0515,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1206
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
18:05875,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,86
|Açılış
|: 875,83
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
876,98
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,09
|19.372.445
|% 21,04
|
|TTKOM
|8,62
|97.441.789
|% 0,00
|
|VANGD
|4,26
|4.472.686
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,66
|1.178.585
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,56
|12.090.647
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,62
|97.441.789
|% 0,00
|
|VANGD
|4,26
|4.472.686
|% 0,00
|
|OSMEN
|22,66
|1.178.585
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,56
|12.090.647
|% 0,00
|
|NIBAS
|9,08
|17.437.105
|% 0,00
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% 0,00
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 0,00
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 0,00
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,00
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0308
|14,0452
|% 1,08
|
|Euro
|15,6005
|15,6341
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,6355
|18,7290
|% 0,97
|
|Frank
|15,2337
|15,3255
|% 1,11
|
|Riyal
|3,7359
|3,7547
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-7,14
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,87
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
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17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
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17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem