***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.05.2022 16:24
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi tadili ve güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033348
BIST
17:422.536
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 96,76
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:4216,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2020
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
17:4217,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2776
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6864
En Düşük
17,4021
17:42978,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,95
|Açılış
|: 978,23
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:41
|THYAO
|49,52
|5.345.736.771
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.671.806
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.463
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.279.447
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|86.567.562
|% 9,98
|
|RODRG
|15,84
|6.024.722
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|411.131.815
|% -9,85
|
|DAGHL
|26,00
|8.098.588
|% -8,77
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|TDGYO
|7,02
|10.984.685
|% -7,63
|
|THYAO
|49,52
|5.345.736.771
|% 10,00
|
|KARSN
|7,46
|2.568.852.205
|% 8,59
|
|EREGL
|34,84
|2.486.086.539
|% 5,96
|
|SAHOL
|21,38
|2.342.767.716
|% 5,22
|
|SISE
|21,00
|2.175.031.744
|% 2,94
|
|KARSN
|7,46
|2.568.852.205
|% 8,59
|
|EKGYO
|2,70
|752.903.072
|% 4,65
|
|YKBNK
|4,58
|988.276.280
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,96
|774.982.235
|% 3,94
|
|HALKB
|5,83
|1.024.901.007
|% 4,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3816
|16,3908
|% 1,23
|
|Euro
|17,6651
|17,6870
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6562
|20,7598
|% 1,30
|
|Frank
|17,0215
|17,1240
|% 1,05
|
|Riyal
|4,3557
|4,3776
|% 1,21
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,89
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,95
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,89
|
Seans Raporu
17:41
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, THYAO, CASA, SANEL, OZRDN, ALMAD, EGEPO, AGHOL
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17:54
ALARK, OZRDN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:54
RTALB, IMASM, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:54SANEL
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 990 adet işlem