***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.07.2022 12:01
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041038
BIST
12:362.472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,61
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
12:3616,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8268
En Düşük
16,7215
12:3617,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1010
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5988
En Düşük
17,4493
12:36977,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,45
|Açılış
|: 977,50
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler12:34
|OYAYO
|9,43
|6.348.904
|% 9,02
|
|MNDRS
|3,52
|16.759.392
|% 7,98
|
|KLKIM
|23,50
|62.105.437
|% 7,90
|
|IDEAS
|19,28
|7.464.516
|% 7,71
|
|KMPUR
|36,38
|71.696.422
|% 7,63
|
|CANTE
|40,32
|54.902.296
|% -8,70
|
|MZHLD
|88,20
|11.486.789
|% -5,21
|
|ARMDA
|148,00
|623.324
|% -3,33
|
|ULUSE
|212,00
|16.830.797
|% -3,20
|
|ITTFH
|1,54
|37.254.264
|% -3,14
|
|THYAO
|49,30
|1.238.045.395
|% 0,00
|
|KOZAL
|196,90
|1.089.125.122
|% 5,29
|
|SISE
|21,76
|756.244.671
|% 1,97
|
|KOZAA
|28,62
|552.193.015
|% 2,73
|
|EREGL
|26,94
|438.049.306
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,84
|269.461.715
|% 1,07
|
|ODAS
|2,86
|185.900.497
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,43
|213.209.201
|% 0,45
|
|SKBNK
|1,08
|39.850.963
|% 1,89
|
|SISE
|21,76
|756.244.671
|% 1,97
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8186
|16,8257
|% 0,42
|
|Euro
|17,5661
|17,5781
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,3111
|20,4130
|% 0,51
|
|Frank
|17,4556
|17,5607
|% 0,38
|
|Riyal
|4,4674
|4,4898
|% 0,36
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,04
|
|Altın Gr.
|977
|977
|1,16
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|12,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|18,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|9,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,55
|