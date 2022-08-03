***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.08.2022 15:32
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ve tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051483
BIST
16:392.674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 26,51
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:3917,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:3918,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:391.021,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.021,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:39
|YEOTK
|21,92
|128.276.811
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.741.590
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.227.775
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|218.942.356
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.575.985
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.756.864
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.450.390
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|53,05
|123.141.571
|% -7,66
|
|THYAO
|54,15
|5.519.593.031
|% 3,44
|
|SISE
|23,30
|2.466.259.096
|% 1,92
|
|SASA
|48,90
|1.129.733.483
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,92
|987.769.813
|% 2,29
|
|TSKB
|2,76
|880.438.330
|% 5,75
|
|TSKB
|2,76
|880.438.330
|% 5,75
|
|YKBNK
|4,92
|987.769.813
|% 2,29
|
|ODAS
|4,13
|786.162.206
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|412.350.708
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,11
|466.170.585
|% 0,97
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9409
|17,9557
|% 0,06
|
|Euro
|18,2510
|18,2669
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,7660
|21,8751
|% 0,08
|
|Frank
|18,6152
|18,7273
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,09
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,59
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-25,00
|
|Tam
|6.846
|6.898
|42,00
|
|Yarım
|3.336
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54USAK
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 675, 590 adet işlem
-
16:53MIATK
Yüzde 5.86 oranında artışla 38.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 048, 222 adet işlem
-
16:52INTEM
Yüzde 8.36 oranında artışla 105.60 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 731 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 53 artarak (% 1.01 ) 2, 861
-
16:51XU100
Endeks 2, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 28, 980.00 milyon TL de