***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.08.2022 16:15
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ve güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058876
BIST
17:383.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 20,91
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
17:3818,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
17:3818,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
17:381.016,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.017,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DYOBY
|18,64
|65.885.939
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|41.422.424
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.894.418
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.960.173.368
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.736.166
|% 9,91
|
|HKTM
|19,28
|634.827.011
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|4.674.623
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.522.809
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.653.624
|% -9,91
|
|PETKM
|13,61
|5.642.193.997
|% 3,89
|
|THYAO
|70,25
|5.468.619.083
|% 0,79
|
|YKBNK
|6,95
|3.619.016.091
|% -0,71
|
|HALKB
|7,69
|3.288.878.246
|% 7,85
|
|GARAN
|24,64
|3.182.853.740
|% -1,44
|
|YKBNK
|6,95
|3.619.016.091
|% -0,71
|
|HALKB
|7,69
|3.288.878.246
|% 7,85
|
|EKGYO
|4,04
|1.732.714.087
|% 2,02
|
|PETKM
|13,61
|5.642.193.997
|% 3,89
|
|ISCTR
|8,00
|2.903.200.700
|% 3,49
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1801
|18,1907
|% 0,14
|
|Euro
|18,1596
|18,1674
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,2890
|21,3957
|% 0,13
|
|Frank
|18,7304
|18,8432
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|1,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,87
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.834
|6.891
|-40,00
|
|Yarım
|3.330
|3.369
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,56
|
Seans Raporu
17:36
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17:49XU100
Endeks 3, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 57, 925.00 milyon TL de
-
17:49ORGE
Yüzde 4.24 oranında artışla 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 498, 800 adet işlem
-
17:48OSMEN
Yüzde 5.70 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 731 adet işlem
-
17:47HALKB
Yüzde 7.43 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 482, 404 adet işlem
-
17:46NTGAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 068 adet işlem