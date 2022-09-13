***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.09.2022 16:54
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç belgesi ve tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062754
BIST
16:563.603
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -46,04
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:5618,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:5618,3024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1463
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:561.002,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,64
|Açılış
|: 1.002,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|92.394.068
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.110.952
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.072.210
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|347.084.884
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|181.388.563
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.036.891
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,17
|12.812.896.236
|% 3,77
|
|YKBNK
|9,37
|11.937.441.239
|% -3,30
|
|ISCTR
|11,81
|10.299.516.313
|% -5,90
|
|THYAO
|74,60
|9.652.980.836
|% -0,47
|
|EREGL
|32,56
|7.556.060.657
|% -2,51
|
|YKBNK
|9,37
|11.937.441.239
|% -3,30
|
|EKGYO
|4,82
|5.830.634.089
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,81
|10.299.516.313
|% -5,90
|
|AKBNK
|18,17
|12.812.896.236
|% 3,77
|
|KRDMD
|15,65
|6.404.834.678
|% 2,22
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2427
|18,2581
|% 0,24
|
|Euro
|18,2970
|18,3024
|% -0,79
|
|Sterlin
|21,0586
|21,1643
|% -0,82
|
|Frank
|18,9410
|19,0551
|% -0,49
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,93
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.835
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.832
|-24,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,03
|
Seans Raporu
16:56
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17:11CUSAN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 298 adet işlem
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ISCTR, KCHOL
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17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 3 kaybederek (% -1.08 ) 3, 235
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, OYYAT, VAKBN, ROYAL, IEYHO, NTHOL, GARAN, VAKFN, HKTM
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17:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKGYO, ATSYH, ZRGYO, ASUZU, BJKAS, UTPYA, BRMEN, KLNMA