***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2022 13:41
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064654
BIST
13:423.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 35,50
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.237
13:4218,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
13:4218,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1982
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
13:42985,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 985,12
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KMPUR
|49,72
|112.521.550
|% 10,00
|
|ULUSE
|130,60
|16.424.851
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,71
|18.959.371
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,89
|36.383.899
|% 9,74
|
|UNLU
|7,09
|59.811.313
|% 8,74
|
|PINSU
|7,22
|62.006.770
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|85.500.727
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|335.239.738
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|47.822.181
|% -9,78
|
|ATSYH
|127,50
|7.655.045
|% -8,27
|
|THYAO
|70,25
|1.883.295.464
|% 0,72
|
|SISE
|27,36
|1.521.060.312
|% 1,86
|
|YKBNK
|7,20
|1.182.799.238
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,96
|1.146.409.699
|% 1,54
|
|AKBNK
|11,76
|1.037.062.860
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,96
|1.146.409.699
|% 1,54
|
|ZOREN
|4,03
|701.718.603
|% 1,77
|
|YKBNK
|7,20
|1.182.799.238
|% 3,00
|
|SKBNK
|2,81
|335.239.738
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,16
|776.786.490
|% 2,90
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3629
|18,3750
|% 0,26
|
|Euro
|18,1974
|18,2272
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,7637
|20,8679
|% 0,82
|
|Frank
|18,6757
|18,7882
|% -1,14
|
|Riyal
|4,8665
|4,8909
|% 0,19
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-6,77
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-22,00
|
|Tam
|6.672
|6.745
|-51,00
|
|Yarım
|3.251
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,01
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|0,38
|