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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

22.09.2022 16:36
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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İhraç belgesi ve tadil metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064691


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KMPUR 49,72 117.878.781 % 10,00  
AKSEN 32,66 656.011.142 % 9,97  
UNLU 7,17 70.299.597 % 9,97  
ULUSE 130,60 16.637.990 % 9,93  
ULUFA 7,90 40.131.302 % 9,87  
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16:20 Alış Satış %  
Dolar 18,3446 18,3542 % 0,15  
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Frank 18,6734 18,7859 % -1,15  
Riyal 4,8613 4,8857 % 0,09  
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16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.678 4,26  
Altın Gr. 992 992 5,19  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -2,00  
Tam 6.689 6.778 -18,00  
Yarım 3.259 3.309 -11,00  
Çeyrek 1.635 1.654 -6,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,69 0,11  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,10  
B. Petrol 91,95 91,95 2,12  
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