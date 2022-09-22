***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2022 16:36
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi ve tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064691
BIST
16:223.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 65,35
|Açılış
|: 3.247
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|Önceki Kapanış
|: 3.246
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3.318
En Düşük
3.237
16:2218,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,3750
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|Önceki Kapanış
|: 18,4550
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18,4093
En Düşük
18,3174
16:2218,1380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1090
|Açılış
|: 18,1200
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|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
16:22989,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 989,03
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|Önceki Kapanış
|: 986,52
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994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KMPUR
|49,72
|117.878.781
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|656.011.142
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|70.299.597
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.637.990
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|40.131.302
|% 9,87
|
|PINSU
|7,22
|63.914.373
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|125.790.646
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|340.481.442
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|176.223.192
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|106.193.782
|% -9,78
|
|THYAO
|71,95
|3.613.604.037
|% 3,15
|
|EKGYO
|4,10
|2.801.309.095
|% 5,13
|
|SISE
|27,84
|2.498.465.092
|% 3,65
|
|YKBNK
|7,16
|2.050.929.622
|% 2,43
|
|AKBNK
|11,72
|2.044.435.728
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,10
|2.801.309.095
|% 5,13
|
|YKBNK
|7,16
|2.050.929.622
|% 2,43
|
|ZOREN
|4,26
|1.148.387.272
|% 7,58
|
|ISCTR
|8,16
|1.779.012.976
|% 2,90
|
|AKBNK
|11,72
|2.044.435.728
|% 1,74
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3446
|18,3542
|% 0,15
|
|Euro
|18,1221
|18,1412
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,6542
|20,7578
|% 0,29
|
|Frank
|18,6734
|18,7859
|% -1,15
|
|Riyal
|4,8613
|4,8857
|% 0,09
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|4,26
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-2,00
|
|Tam
|6.689
|6.778
|-18,00
|
|Yarım
|3.259
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|2,12
|