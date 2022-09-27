***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
27.09.2022 12:11
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065442
BIST
12:053.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 35,76
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.297
En Düşük
3.265
12:0518,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:0517,8114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0772
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:05971,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,76
|Açılış
|: 971,81
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:05
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|133.138.702
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|95.069.828
|% 9,95
|
|KONTR
|57,20
|269.311.776
|% 8,23
|
|ORCAY
|6,87
|30.022.102
|% 6,35
|
|ISGYO
|8,19
|7.346.602
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|845.902
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.155.741
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|766.782.035
|% -7,89
|
|ZOREN
|3,96
|578.696.741
|% -6,82
|
|TSKB
|2,50
|1.755.001.542
|% -4,58
|
|SASA
|67,95
|1.702.480.549
|% 2,41
|
|THYAO
|70,50
|1.422.216.802
|% 1,59
|
|YKBNK
|7,23
|1.341.289.772
|% 4,33
|
|GARAN
|19,47
|1.102.025.695
|% 1,04
|
|TSKB
|2,50
|1.755.001.542
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,10
|766.782.035
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,00
|803.825.231
|% 1,78
|
|YKBNK
|7,23
|1.341.289.772
|% 4,33
|
|ZOREN
|3,96
|578.696.741
|% -6,82
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4739
|18,4840
|% 0,05
|
|Euro
|17,7912
|17,8114
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,9013
|20,0011
|% 1,21
|
|Frank
|18,6310
|18,7432
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8979
|4,9225
|% 0,10
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,85
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,36
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.609
|6.691
|12,00
|
|Yarım
|3.215
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,18
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|1,61
|
Seans Raporu
12:05
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12:20
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12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 92 artarak (% 1.21 ) 2, 922
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TMPOL, BAGFS, RUBNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:20
EKIZ, OLMK, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında