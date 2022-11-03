***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.11.2022 17:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ve tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076571
BIST
18:004.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,45
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0018,2423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0424
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
18:00974,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,51
|Açılış
|: 974,94
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|ISBIR
|73,70
|7.512.357
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.044.732
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.895.840
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|40.778.332
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.924.915
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|130.582.703
|% -9,94
|
|CMBTN
|397,00
|63.653.353
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|1.677.700
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,80
|201.480.001
|% -7,83
|
|THYAO
|101,90
|10.339.811.846
|% 1,09
|
|TUPRS
|408,00
|5.264.493.398
|% 3,29
|
|ASELS
|34,50
|4.626.579.505
|% -3,85
|
|SASA
|136,30
|4.445.650.993
|% 7,83
|
|PETKM
|13,94
|2.615.582.493
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,52
|1.698.099.704
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,68
|2.551.915.069
|% -3,23
|
|YKBNK
|8,76
|2.368.378.731
|% -1,79
|
|ODAS
|8,64
|1.698.864.157
|% 2,13
|
|TSKB
|3,03
|606.025.760
|% -2,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6126
|18,6155
|% -0,01
|
|Euro
|18,2184
|18,2423
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,8325
|20,9370
|% -1,52
|
|Frank
|18,3448
|18,4553
|% -0,79
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% -0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-6,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.556
|6.620
|-57,00
|
|Yarım
|3.194
|3.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,06
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-1,06
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
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17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem