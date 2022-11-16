***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2022 12:59
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi tadil metni ve güncel ihraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080277
BIST
13:094.766
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 109,49
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.776
En Düşük
4.677
13:0918,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
13:0919,4344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1630
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
13:091.067,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.067,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,01
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler13:07
|BURVA
|44,44
|24.075.747
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|218.827.241
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|714.062
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|80.256.802
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|103.913.421
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|62.992
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|134.812.883
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,09
|543.646.962
|% -9,91
|
|KERVN
|1,17
|3.075.751
|% -9,30
|
|ALCTL
|93,15
|242.173.379
|% -8,41
|
|YKBNK
|11,44
|4.916.086.293
|% 6,02
|
|THYAO
|107,00
|4.396.900.823
|% -1,83
|
|ISCTR
|10,31
|4.091.715.389
|% 5,96
|
|AKBNK
|17,23
|3.549.269.308
|% 6,42
|
|EREGL
|37,94
|3.099.442.355
|% 0,90
|
|YKBNK
|11,44
|4.916.086.293
|% 6,02
|
|ISCTR
|10,31
|4.091.715.389
|% 5,96
|
|SKBNK
|2,43
|866.586.757
|% 3,85
|
|TSKB
|3,40
|995.727.196
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,62
|1.616.267.366
|% 1,08
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6117
|18,6146
|% 0,07
|
|Euro
|19,4227
|19,4359
|% 0,85
|
|Sterlin
|22,0951
|22,2059
|% 0,44
|
|Frank
|19,7187
|19,8375
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9378
|4,9625
|% 0,06
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,42
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.098
|7.206
|13,00
|
|Tam
|7.076
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.436
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,22
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|0,64
|