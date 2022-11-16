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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

16.11.2022 12:59
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

İhraç belgesi tadil metni ve güncel ihraç belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080277


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 44,44 24.075.747 % 10,00  
ALBRK 3,08 218.827.241 % 10,00  
VKING 11,44 714.062 % 10,00  
BRLSM 24,44 80.256.802 % 9,99  
FONET 16,18 103.913.421 % 9,99  
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13:07 Alış Satış %  
Dolar 18,6117 18,6146 % 0,07  
Euro 19,4227 19,4359 % 0,85  
Sterlin 22,0951 22,2059 % 0,44  
Frank 19,7187 19,8375 % 0,47  
Riyal 4,9378 4,9625 % 0,06  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 5,42  
Altın Gr. 1.066 1.067 3,11  
Cumhuriyet 7.098 7.206 13,00  
Tam 7.076 7.190 -5,00  
Yarım 3.436 3.515 -2,00  
Çeyrek 1.718 1.757 -1,00  
Gümüş.Ons 21,98 22,01 0,41  
Gümüş Gr. 13,12 13,14 0,22  
B. Petrol 94,50 94,50 0,64  
Seans Raporu 13:07
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