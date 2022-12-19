***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.12.2022 17:27
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088462
BIST
17:515.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 184,73
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5118,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5119,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0343
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:511.073,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.073,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:51
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|TSKB
|5,50
|1.780.680.382
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.546.981
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|ISGYO
|11,01
|978.527.361
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.365.179
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.108.786.919
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.501.522
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|58.942.303
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,86
|13.965.474.566
|% 9,45
|
|PETKM
|19,93
|9.044.051.805
|% 3,91
|
|ISCTR
|13,64
|6.999.715.598
|% 9,73
|
|THYAO
|143,60
|6.504.417.603
|% 3,09
|
|AKBNK
|20,50
|6.214.618.012
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,86
|13.965.474.566
|% 9,45
|
|EKGYO
|8,38
|4.751.471.832
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,64
|6.999.715.598
|% 9,73
|
|PETKM
|19,93
|9.044.051.805
|% 3,91
|
|ALBRK
|3,83
|1.525.784.572
|% 9,74
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6500
|18,6553
|% 0,02
|
|Euro
|19,7771
|19,7997
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6529
|22,7665
|% 0,17
|
|Frank
|19,9228
|20,0428
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9472
|4,9720
|% 0,05
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.240
|7.291
|33,00
|
|Yarım
|3.506
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|1,27
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem