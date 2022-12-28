***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
28.12.2022 14:04
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi ve tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090593
BIST
14:245.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -34,42
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:2418,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:2419,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0360
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:241.084,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.084,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:24
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.090.727
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,48
|504.090.363
|% 9,29
|
|PLTUR
|17,36
|16.903.762
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|602,30
|4.175.876.693
|% -9,14
|
|CMBTN
|558,50
|39.849.318
|% -9,05
|
|IMASM
|221,20
|113.485.054
|% -8,97
|
|KOZAL
|602,30
|4.175.876.693
|% -9,14
|
|THYAO
|140,30
|3.725.614.303
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,26
|3.508.692.293
|% 5,56
|
|ASELS
|58,30
|2.782.116.760
|% 0,60
|
|KRDMD
|17,99
|2.763.648.434
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,20
|1.562.678.135
|% -1,32
|
|KRDMD
|17,99
|2.763.648.434
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,77
|1.647.621.139
|% -0,34
|
|ISCTR
|12,88
|1.690.579.603
|% -0,85
|
|SKBNK
|3,03
|372.875.701
|% -1,62
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7021
|18,7141
|% 0,23
|
|Euro
|19,9037
|19,9227
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,5123
|22,6252
|% 0,56
|
|Frank
|20,0754
|20,1963
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% 0,19
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-10,02
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.329
|7.382
|-17,00
|
|Yarım
|3.549
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-0,51
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:40BNTAS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 002, 839 adet işlem
-
14:39KOZAA
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 899, 325 adet işlem
-
14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 31 kaybederek (% -0.58 ) 5, 842
-
14:38XU100
Endeks 5, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 61, 514.00 milyon TL de
-
14:38BFREN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 3, 840.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 505 adet işlem