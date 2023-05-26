***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar23.05.2023 TARİHLİ VE 2023/45 NO'LU YÖNETİM KURULU KARARIYLA İHRAÇ BELGESİ TADİL EDİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154150BIST