***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2024 16:04
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İhraç Belgesi Tadili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238451
BIST
'
17:117.908
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 33,56
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:1130,0003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0403
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:1132,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0974
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
17:111.954,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.954,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AYCES
|770,00
|172.204.749
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|229.808.487
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.137.024
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|621.819.892
|% 9,93
|
|BAYRK
|23,24
|55.764.902
|% 9,93
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,19
|140.033.961
|% -9,90
|
|POLTK
|16.800,00
|173.649.980
|% -9,82
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|BURVA
|82,50
|19.909.466
|% -5,71
|
|THYAO
|246,60
|6.049.753.981
|% -1,32
|
|EREGL
|44,06
|5.246.340.435
|% -2,18
|
|ISCTR
|25,70
|5.145.560.522
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,36
|4.259.272.516
|% 1,52
|
|KCHOL
|153,90
|3.901.201.832
|% 4,62
|
|ISCTR
|25,70
|5.145.560.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,48
|3.299.905.612
|% -0,34
|
|EREGL
|44,06
|5.246.340.435
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,13
|944.840.189
|% -1,45
|
|SKBNK
|4,57
|518.946.129
|% 4,10
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9932
|30,0003
|% 0,13
|
|Euro
|32,9662
|32,9855
|% 0,30
|
|Sterlin
|37,9953
|38,1858
|% -0,09
|
|Frank
|34,9295
|35,1399
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9751
|8,0151
|% 0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|923,47
|925,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,62
|1.000,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,19
|78,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,34
|2.025,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:11
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