***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.03.2024 16:25
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İhraç Belgesi Tadili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260239
BIST
'
16:388.908
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 189,86
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3832,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0658
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3835,1539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0288
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:382.240,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.240,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:38
|TURGG
|775,50
|52.790.839
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|623.052.692
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|12.200.844
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.360.055
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.256.867
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.163.759
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,35
|1.751.753.722
|% -9,65
|
|BJKAS
|66,35
|461.427.508
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|278,00
|7.730.565.978
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,20
|3.790.699.019
|% 4,24
|
|YKBNK
|23,46
|3.307.321.644
|% 6,44
|
|REEDR
|58,55
|2.804.269.216
|% 5,02
|
|EREGL
|44,30
|2.752.063.430
|% 0,50
|
|ZOREN
|5,34
|1.851.553.297
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,77
|2.598.691.100
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,46
|3.307.321.644
|% 6,44
|
|MOGAN
|19,11
|2.674.602.417
|% -6,51
|
|EKGYO
|10,63
|1.321.647.996
|% 0,85
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3419
|32,3461
|% 0,20
|
|Euro
|35,1427
|35,1539
|% -0,08
|
|Sterlin
|42,1313
|42,3425
|% -0,20
|
|Frank
|37,3845
|37,5719
|% 0,06
|
|Riyal
|8,8511
|8,8954
|% 0,08
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|897,15
|899,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,71
|1.005,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,09
|87,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.152,90
|2.153,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:38
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-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 245, 89 artarak (% 2.65 ) 9, 542
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16:52XU100
Endeks 8, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 67, 679.00 milyon TL de
-
16:52GRSEL
Yüzde 5.97 oranında artışla 74.50 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 176 adet işlem
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de