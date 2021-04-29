***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 00:57
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF 2020/2.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932140
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
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1.395
En Düşük
1.380
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,2100
En Düşük
8,1835
18:059,9867
En Yüksek
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470,66
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
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|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
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|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1831
|8,2100
|% 0,26
|
|Euro
|9,9420
|9,9867
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,3902
|11,4474
|% 0,04
|
|Frank
|8,9748
|9,0289
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1786
|2,1896
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-0,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|-0,01
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|B. Petrol
|66,53
|66,53
|0,00
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