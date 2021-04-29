***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 00:58
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SE
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2243
En Düşük
8,1830
18:059,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0191
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9900
En Düşük
9,9260
18:05468,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 468,35
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2116
|8,2153
|% 0,15
|
|Euro
|9,9533
|9,9829
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,4252
|11,4825
|% 0,35
|
|Frank
|9,0070
|9,0612
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1852
|2,1961
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-5,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|-0,32
|