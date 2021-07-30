***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 15:57
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GSYF 2021/1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953169
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|494
|-2,88
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|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
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|Tam
|3.261
|3.343
|-29,29
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|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,17
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|Çeyrek
|790
|808
|-7,09
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|Gümüş.Ons
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