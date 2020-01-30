***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPK'nin ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir,satabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir,ipotek tesis edebilir,ipoteği fekkedebilir,hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir,bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri,Vergi Daireleri,adli merciler,ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil,terkin,sulh,fek işlemleri yapabilir,ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ 29.07.2015 GPYŞ/PY.2/784PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ YETKİ BELGESİ 24.01.2020 GGSPYŞ/PY.7/1601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815577BIST