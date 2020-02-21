***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAziz YENİAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi YK Başkanlığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Yirmi Dört Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyon Başkanlığı, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Diğer Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan yada üyeliği 20 Bağımsız Üye DeğilFEVZİ ZAKİROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi YK Başkan Vekilliği Gayrimenkul Piyasasında Danışmanlık ve Geliştirme İşleri 10 Bağımsız Üye DeğilMehmet ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi YK Üyesi Muhtelif Şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği 20 Bağımsız Üye DeğilBURHAN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gayrimenkul Değerleme Komisyon Üyesi,Tanap Yönetim Kurulu Üyesi,Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(Botaş)Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür,24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortağı,Başkent Doğalgaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür,BNR Yapı Gayrimenkul ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Kurucu Ortağı,Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdür 20 Bağımsız Üye DeğilHASAN BURSALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Sarp Yapı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Şantiye Şefi,Saf Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Planlama Mühendisi,Saf Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Satış Yöneticisi,Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. Satış Müdürü,Hasan Bursalıoğlu İnşaat ve Ticaret Firma Sahibi,Black Sea Shıppıng Company Yönetici Ortak,BHB Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Ortak,Blab Yazılım ve Teknoloji San.Tic.Ltd.Şti. Yönetici Ortak,24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak, 2.5 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820797BIST