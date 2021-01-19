Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2021 15:52



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Aziz YENİAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi YK Başkanlığı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Yirmi Dört Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyon Başkanlığı, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Diğer Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan yada üyeliği 20 Bağımsız Üye Değil
FEVZİ ZAKİROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi YK Başkan Vekilliği Gayrimenkul Piyasasında Danışmanlık ve Geliştirme İşleri 10 Bağımsız Üye Değil
Mehmet ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi YK Üyesi,İç Kontrolden ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhtelif Şirketlerde yönetim kurulu başkan yada üyeliği 20 Bağımsız Üye Değil
BURHAN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gayrimenkul Değerleme Komisyon Üyesi,Tanap Yönetim Kurulu Üyesi,Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(Botaş)Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür,24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortağı,Başkent Doğalgaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür,BNR Yapı Gayrimenkul ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Kurucu Ortağı,Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdür 20 Bağımsız Üye Değil
HASAN BURSALIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Sarp Yapı İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Şantiye Şefi,Saf Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Planlama Mühendisi,Saf Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Satış Yöneticisi,Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. Satış Müdürü,Hasan Bursalıoğlu İnşaat ve Ticaret Firma Sahibi,Black Sea Shıppıng Company Yönetici Ortak,BHB Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Ortak,Blab Yazılım ve Teknoloji San.Tic.Ltd.Şti. Yönetici Ortak,24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak, 2.5 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903275


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:231.576
Değişim :  1,26% |  19,67
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578 En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler16:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRISA 25,96 73.917.789 % 10,00  
INTEM 60,50 29.484.709 % 10,00  
PSDTC 41,14 21.723.997 % 10,00  
PSDTC 41,14 21.723.997 % 10,00  
PSDTC 41,14 21.723.997 % 10,00  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Dolar 7,4397 7,4428 % -0,41  
Euro 9,0331 9,0378 % 0,02  
Sterlin 10,1041 10,1548 % -0,27  
Frank 8,3504 8,4007 % -0,14  
Riyal 1,9779 1,9878 % -0,50  
daha fazla
16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 1,29  
Altın Gr. 439 439 -2,51  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -23,00  
Tam 2.902 2.976 -23,56  
Yarım 1.403 1.439 -11,39  
Çeyrek 704 720 -5,70  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,24  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,01  
B. Petrol 55,42 55,42 0,67  
Seans Raporu 16:23
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru