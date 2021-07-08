***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.07.2021 16:34
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı 24 GGSPY A.Ş.
İnternet Adresi www.24portfoy.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@24portfoy.com.tr
Diğer Hususlar
Açıklama NACE KODU : 66.30.02-Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.) Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948785
BIST
16:511.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,48
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:518,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5110,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0660
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:51504,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,16
|Açılış
|: 504,93
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:51
|SILVR
|5,64
|33.062.255
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.323.455
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.378.449
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.874.551
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|THYAO
|13,72
|638.441.103
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|216.813.661
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6793
|8,6839
|% -0,02
|
|Euro
|10,3065
|10,3165
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9309
|11,9907
|% -0,18
|
|Frank
|9,4514
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|4,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|8,00
|
|Tam
|3.332
|3.416
|9,83
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,76
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|