***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 10.000.000Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviABDULLAH MERİÇ DEĞERLEME UZMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037618BIST