Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.05.2023 12:38
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ABDULLAH MERİÇ DEĞERLEME UZMANI
SONER SOYUSLU MÜFETTİŞ
OZAN GÜNEY MALİ İŞLER- FON OPERASYON
İLHAN ARSLAN ARAŞTIRMA UZMANI

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İLHAN ARSLAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3, KURUMSAL, TÜREV 924696

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İç kontrol sistemi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi RİSK ACTİVE
Teftiş birimi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153769


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:104.461
Değişim :  0,82% |  36,31
Açılış :  4.440  
Önceki Kapanış :  4.425  
En Yüksek
4.471 En Düşük
4.418
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 27,72 36.870.951 % 10,00  
OSMEN 68,45 12.619.593 % 9,96  
SMRTG 74,60 129.478.282 % 9,95  
AVOD 2,90 44.320.188 % 9,85  
MTRKS 34,04 49.174.855 % 9,38  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Dolar 19,9222 19,9265 % 0,19  
Euro 21,3978 21,4271 % 0,22  
Sterlin 24,5892 24,7126 % 0,27  
Frank 21,9119 22,0439 % 0,10  
Riyal 5,2965 5,3230 % 0,16  
daha fazla
13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.962 4,39  
Altın Gr. 1.256 1.256 4,50  
Cumhuriyet 9.294 9.434 -130,00  
Tam 9.238 9.478 -137,79  
Yarım 4.535 4.662 -56,00  
Çeyrek 2.274 2.331 -21,00  
Gümüş.Ons 23,11 23,14 0,06  
Gümüş Gr. 14,80 14,81 0,05  
B. Petrol 77,16 77,16 -1,20  
Seans Raporu 13:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru