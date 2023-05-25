***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2023 12:38
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
ABDULLAH MERİÇ DEĞERLEME UZMANI
SONER SOYUSLU MÜFETTİŞ
OZAN GÜNEY MALİ İŞLER- FON OPERASYON
İLHAN ARSLAN ARAŞTIRMA UZMANI
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İLHAN ARSLAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3, KURUMSAL, TÜREV 924696
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İç kontrol sistemi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi RİSK ACTİVE
Teftiş birimi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153769
BIST
13:104.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,31
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:1019,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:1021,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:101.256,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.256,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.478.282
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.320.188
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|49.174.855
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.154.436
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,82
|59.957.554
|% -6,30
|
|DOKTA
|38,64
|16.654.692
|% -4,55
|
|THYAO
|135,50
|1.818.913.700
|% 2,03
|
|SASA
|49,56
|1.499.963.621
|% -2,15
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EUPWR
|79,50
|782.716.732
|% 2,78
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EKGYO
|6,27
|416.665.512
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,90
|558.443.989
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.727.066
|% 7,22
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9222
|19,9265
|% 0,19
|
|Euro
|21,3978
|21,4271
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5892
|24,7126
|% 0,27
|
|Frank
|21,9119
|22,0439
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2965
|5,3230
|% 0,16
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,50
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.238
|9.478
|-137,79
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,81
|0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|