***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2024 15:48
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 18.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1500000 TRY 10 YOKTUR İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 750000 TRY 5 YOKTUR İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 375000 TRY 2,50 YOKTUR İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 375000 TRY 2,50 YOKTUR İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AZİZ YENİAY 3000000 TRY 20
AHMETHAN YILMAZ 3000000 TRY 20
MEHMET ÇELİK 3000000 TRY 20
BURHAN ÖZCAN 3000000 TRY 20
FEVZİ ZAKİROĞLU 1500000 TRY 10
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 750000 TRY 5
ERDEM GÜLER 375000 TRY 2,50
HASAN BURSALIOĞLU 375000 TRY 2,50
TOPLAM 15000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241351
BIST