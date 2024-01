***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 18.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem GörmüyorNama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem GörmüyorNama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem GörmüyorNama 1 TRY 3000000 TRY 20 YOKTUR İşlem GörmüyorNama 1 TRY 1500000 TRY 10 YOKTUR İşlem GörmüyorNama 1 TRY 750000 TRY 5 YOKTUR İşlem GörmüyorNama 1 TRY 375000 TRY 2,50 YOKTUR İşlem GörmüyorNama 1 TRY 375000 TRY 2,50 YOKTUR İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AZİZ YENİAY 3000000 TRY 20AHMETHAN YILMAZ 3000000 TRY 20MEHMET ÇELİK 3000000 TRY 20BURHAN ÖZCAN 3000000 TRY 20FEVZİ ZAKİROĞLU 1500000 TRY 10MEHMET NADİ ABBASOĞLU 750000 TRY 5ERDEM GÜLER 375000 TRY 2,50HASAN BURSALIOĞLU 375000 TRY 2,50TOPLAM 15000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241351BIST