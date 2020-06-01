***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.06.2020 21:29
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
2020/55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2020/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848364
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8143
En Düşük
6,8040
18:057,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,5942
En Düşük
7,5728
18:05380,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,71
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4838
|8,5263
|% 1,04
|
|Frank
|7,0574
|7,0999
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8091
|1,8181
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,20
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|33,10
|
|Tam
|2.539
|2.579
|29,90
|
|Yarım
|1.239
|1.263
|22,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,00
|
|B. Petrol
|38,58
|38,58
|0,74
|