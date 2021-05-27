***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.05.2021 15:44
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2021
Karar Sayısı
2021/45
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2021/1.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938406
BIST
15:401.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:408,4513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:4010,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:40514,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,84
|Açılış
|: 514,88
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:40
|YAYLA
|3,19
|24.990.418
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.855.562
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.523.008
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.839
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,45
|49.426.718
|% -8,72
|
|DERHL
|6,01
|45.529.814
|% -8,66
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,31
|1.217.370.405
|% 1,99
|
|GARAN
|8,04
|766.937.963
|% -1,11
|
|CANTE
|8,20
|461.338.667
|% -1,44
|
|TUPRS
|98,10
|404.176.010
|% -1,11
|
|KOZAL
|124,10
|403.733.627
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,16
|352.669.080
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|285.196.276
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|766.937.963
|% -1,11
|
|THYAO
|13,31
|1.217.370.405
|% 1,99
|
|DOHOL
|2,97
|212.123.421
|% -0,67
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4499
|8,4513
|% -0,05
|
|Euro
|10,3209
|10,3269
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9360
|11,9959
|% 0,27
|
|Frank
|9,3555
|9,4118
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2456
|2,2568
|% -0,10
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,73
|
|Altın Gr.
|513
|514
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-20,40
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-9,87
|
|Çeyrek
|819
|839
|-4,94
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-0,48
|
Seans Raporu
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TLMAN, ISBIR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:51
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