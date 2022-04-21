***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
21.04.2022 17:16
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2022
Karar Sayısı
47
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
24 GGSPYAS 2021 4.DÖNEM SORUMLULUK BEYANI
*Beyan Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022719
BIST
17:092.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 30,50
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:0914,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7055
En Düşük
14,6564
17:0916,0065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0746
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:09918,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,45
|Açılış
|: 918,93
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:09
|DAGHL
|23,32
|9.357.855
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.590.650
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.380.423
|% 10,00
|
|TDGYO
|8,49
|17.865.414
|% 9,97
|
|TRCAS
|5,79
|54.179.734
|% 9,87
|
|KAPLM
|49,40
|8.019.896
|% -5,27
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,22
|165.298.996
|% -4,45
|
|BRYAT
|403,40
|93.218.607
|% -3,58
|
|MEPET
|3,51
|6.863.307
|% -3,57
|
|THYAO
|39,98
|4.205.191.276
|% 2,88
|
|GARAN
|14,45
|2.954.694.354
|% 1,83
|
|EKGYO
|3,12
|2.801.646.356
|% 7,22
|
|KRDMD
|16,30
|2.092.316.057
|% 0,62
|
|ASELS
|28,20
|1.763.532.128
|% 1,22
|
|EKGYO
|3,12
|2.801.646.356
|% 7,22
|
|TSKB
|2,06
|617.117.383
|% 3,00
|
|VAKBN
|4,74
|1.311.071.250
|% 7,73
|
|ODAS
|2,56
|697.469.416
|% -1,92
|
|YKBNK
|5,33
|1.299.739.273
|% 0,38
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6987
|14,7050
|% 0,23
|
|Euro
|15,9945
|16,0065
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,1389
|19,2349
|% 0,13
|
|Frank
|15,4091
|15,5020
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9083
|3,9279
|% 0,22
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-14,78
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,33
|
Seans Raporu
17:09
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17:24BMSCH
Yüzde 8.36 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 918, 090 adet işlem
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17:23NETAS
Yüzde 6.61 oranında artışla 18.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 844, 620 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 41 artarak (% 1.43 ) 2, 862
-
17:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, VAKBN
-
17:22XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 40, 484.00 milyon TL de