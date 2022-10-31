***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 12:43
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022/124
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
24 GGSPY AŞ 30092022 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075233
BIST
12:323.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 56,22
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:3218,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3218,5103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0263
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:32980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,34
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:30
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.600
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.961.076
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|159.925.203
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|53.010.840
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|67.681.388
|% -7,27
|
|MTRYO
|2,81
|5.358.302
|% -7,26
|
|DOBUR
|52,60
|10.536.508
|% -6,24
|
|MZHLD
|131,10
|18.978.348
|% -6,16
|
|THYAO
|98,30
|2.541.981.489
|% 1,39
|
|SASA
|118,40
|1.562.062.435
|% 8,33
|
|AKBNK
|14,55
|1.291.418.986
|% -0,89
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,10
|991.270.590
|% 2,32
|
|EKGYO
|4,40
|829.399.044
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.912.479
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|205.784.354
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,06
|809.309.294
|% 0,11
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6162
|% 0,19
|
|Euro
|18,5032
|18,5119
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4377
|21,5452
|% -0,37
|
|Frank
|18,5489
|18,6607
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,23
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.588
|6.650
|-86,00
|
|Yarım
|3.210
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,10
|93,10
|-0,67
|