***YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.06.2020 18:49
***YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle YGYO payında 12/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
YGYO payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 10/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850764
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05380,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,41
|Açılış
|: 380,12
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6069
|8,6501
|% -0,01
|
|Frank
|7,2523
|7,2960
|% 1,46
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,56
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.484
|1,60
|
|Tam
|2.530
|2.553
|1,80
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|2,80
|
|Çeyrek
|617
|624
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-3,37
|
Seans Raporu
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