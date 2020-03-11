***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:49
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827007
BIST
14:34100.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -980,86
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.789
14:346,1711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:346,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:34330,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,77
|Açılış
|: 330,36
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,23
|36.653.062
|% 16,15
|
|ECILC
|3,85
|184.493.211
|% 15,62
|
|DEVA
|9,48
|124.971.788
|% 14,35
|
|ECZYT
|10,31
|81.750.775
|% 12,19
|
|SELEC
|6,89
|81.310.035
|% 12,03
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,92
|231.279.482
|% -17,82
|
|ALCTL
|15,92
|16.412.967
|% -15,09
|
|OYAYO
|4,78
|623.087
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|9.092.511
|% -14,94
|
|ASELS
|25,28
|737.602.884
|% -2,39
|
|THYAO
|9,67
|485.375.783
|% -3,01
|
|GARAN
|9,47
|300.427.704
|% 1,28
|
|TSPOR
|3,92
|231.279.482
|% -17,82
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,09
|120.077.169
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,90
|98.815.915
|% -10,00
|
|ODAS
|1,55
|166.973.535
|% -9,88
|
|ADESE
|1,24
|118.163.172
|% -0,80
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9416
|7,9815
|% 0,18
|
|Frank
|6,5711
|6,6107
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6380
|1,6462
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|17,91
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,44
|
|Yarım
|1.053
|1.081
|11,82
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,08
|36,08
|-1,14
|