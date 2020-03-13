***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:32
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828431
BIST
16:1897.659
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 4.019,07
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:186,2913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:186,9910
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0819
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:18320,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,54
|Açılış
|: 320,90
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.286.832
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|47.115.695
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.041.030
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|29.991.895
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,31
|6.312.883
|% -11,20
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,12
|1.041.051.368
|% 7,22
|
|THYAO
|9,26
|908.390.970
|% 9,20
|
|GARAN
|9,30
|515.065.431
|% 6,41
|
|EREGL
|8,37
|327.523.544
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,10
|321.693.973
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|277.985.717
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,95
|157.798.233
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,10
|321.693.973
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,26
|290.915.389
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|155.612.213
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8192
|7,8584
|% -1,16
|
|Frank
|6,5602
|6,5997
|% -1,54
|
|Riyal
|1,6709
|1,6793
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|14,27
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|16,44
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|7,95
|
|Çeyrek
|517
|528
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,10
|35,10
|1,88
|