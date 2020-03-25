***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 10:00
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831906
BIST
13:0390.708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.421,60
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
13:036,4061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
13:036,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
13:03333,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,02
|Açılış
|: 333,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|694.401
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|77.219
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|276.711
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|731.807
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|423.775
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,30
|7.563.241
|% -5,53
|
|ARSAN
|2,38
|10.014.482
|% -4,42
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|THYAO
|8,79
|642.640.022
|% 6,03
|
|ASELS
|23,72
|614.640.410
|% 3,85
|
|GARAN
|7,83
|530.477.368
|% 3,30
|
|ISFIN
|3,01
|196.336.284
|% 1,69
|
|YKBNK
|1,93
|175.977.602
|% 1,58
|
|ODAS
|1,28
|121.659.405
|% 0,79
|
|YKBNK
|1,93
|175.977.602
|% 1,58
|
|THYAO
|8,79
|642.640.022
|% 6,03
|
|KRDMD
|1,97
|137.135.344
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,17
|80.058.553
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6391
|7,6774
|% 1,57
|
|Frank
|6,5162
|6,5554
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6996
|1,7081
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.625
|0,33
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|0,23
|