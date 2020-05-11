***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2020 11:53
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844024
BIST
11:5598.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 402,29
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:557,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:557,6728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:55388,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 388,45
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.512.490
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GLRYH
|18,40
|1.855.474
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,52
|39.558.217
|% -7,35
|
|KRDMA
|3,01
|30.689.183
|% -6,81
|
|RAYSG
|6,63
|1.468.703
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,85
|462.611.198
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,39
|302.452.125
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,49
|250.459.033
|% 9,94
|
|GARAN
|7,85
|231.899.713
|% -0,13
|
|MGROS
|30,98
|201.253.359
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,39
|302.452.125
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,85
|462.611.198
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,12
|81.655.447
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,59
|113.103.740
|% 1,27
|
|PETKM
|3,71
|178.069.571
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7405
|8,7843
|% -0,26
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8821
|1,8916
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
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