***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 10:47
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850090
BIST
12:02108.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.078,19
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:026,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7993
En Düşük
6,7696
12:027,6544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:02372,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,92
|Açılış
|: 372,55
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
372,91
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.988.084
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.280.700
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|MAALT
|78,95
|20.437.238
|% -9,98
|
|KRGYO
|3,08
|2.768.367
|% -9,94
|
|GEREL
|4,27
|13.737.993
|% -7,78
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|EKGYO
|1,77
|557.845.388
|% 1,72
|
|GARAN
|8,14
|499.734.275
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,84
|496.784.844
|% 2,67
|
|THYAO
|12,58
|274.706.188
|% -0,47
|
|ASELS
|31,40
|234.046.747
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,77
|557.845.388
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,38
|216.559.890
|% 3,76
|
|GSRAY
|3,84
|496.784.844
|% 2,67
|
|YKBNK
|2,38
|165.165.700
|% -1,65
|
|IHLAS
|0,74
|50.571.671
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5637
|8,6066
|% -0,55
|
|Frank
|7,0853
|7,1280
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8051
|1,8142
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|9,70
|
|Altın Gr.
|372
|373
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.445
|10,30
|
|Tam
|2.484
|2.512
|10,60
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|5,10
|
|Çeyrek
|606
|613
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|-0,67
|