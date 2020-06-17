***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 13:02
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851528
BIST
14:17110.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,99
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:176,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:177,7070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:17378,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,02
|Açılış
|: 378,29
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|171.942.783
|% 9,99
|
|SNPAM
|8,71
|5.476.251
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|71.685.515
|% 9,94
|
|BAYRK
|8,42
|14.896.277
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|28.264.592
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.009.759
|% -9,83
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|YGYO
|0,93
|29.359.048
|% -8,82
|
|ECILC
|6,44
|833.389.417
|% 5,57
|
|ASELS
|32,18
|491.855.438
|% -1,05
|
|GARAN
|8,17
|484.098.847
|% -0,49
|
|GUSGR
|4,39
|327.733.928
|% 3,54
|
|ODAS
|2,17
|313.929.059
|% 0,93
|
|IEYHO
|0,94
|178.515.683
|% 4,44
|
|ODAS
|2,17
|313.929.059
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,93
|268.082.649
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|207.738.223
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,58
|156.688.256
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5826
|8,6256
|% -0,03
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-8,34
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.476
|-4,90
|
|Tam
|2.527
|2.540
|-8,90
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,61
|40,61
|-0,35
|
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