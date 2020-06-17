***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 13:35
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851532
BIST
15:04110.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,43
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:046,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8585
En Düşük
6,8328
15:047,7055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:04378,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,45
|Açılış
|: 378,80
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.644.340
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.552.054
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.030.786
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|123.109.657
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.244.924
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|7.593.575
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.340.495
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.788.322
|% -9,80
|
|ECILC
|6,34
|883.508.745
|% 3,93
|
|ASELS
|32,12
|531.738.867
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|524.994.361
|% -0,73
|
|THYAO
|12,54
|340.067.071
|% -0,24
|
|GUSGR
|4,37
|336.189.897
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,88
|248.244.360
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,82
|164.917.503
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|304.769.569
|% -1,04
|
|ODAS
|2,15
|320.936.109
|% 0,00
|
|ECILC
|6,34
|883.508.745
|% 3,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6275
|% -0,00
|
|Frank
|7,1914
|7,2347
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-8,99
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.476
|-4,90
|
|Tam
|2.527
|2.540
|-8,90
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,55
|
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