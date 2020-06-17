***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 14:07
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851537
BIST
15:21110.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 43,94
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:216,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
15:217,7057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:21379,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,31
|Açılış
|: 379,00
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.746.134
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.650.799
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|RTALB
|40,06
|201.146.112
|% 9,93
|
|BAYRK
|8,42
|15.056.248
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.920.570
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|7.739.065
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|42.059.323
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|32.572.179
|% -9,80
|
|ECILC
|6,36
|899.476.689
|% 4,26
|
|ASELS
|32,18
|545.590.845
|% -1,05
|
|GARAN
|8,16
|530.296.308
|% -0,61
|
|THYAO
|12,54
|344.809.071
|% -0,24
|
|GUSGR
|4,36
|339.491.750
|% 2,83
|
|IEYHO
|0,84
|272.355.873
|% -6,67
|
|IHLAS
|0,82
|165.380.358
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|310.982.483
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|323.209.901
|% 0,47
|
|ECILC
|6,36
|899.476.689
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5854
|8,6284
|% 0,01
|
|Frank
|7,1888
|7,2321
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-8,80
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.476
|-4,40
|
|Tam
|2.528
|2.541
|-8,30
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,55
|
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