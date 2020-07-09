***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 11:29
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858158
BIST
12:03118.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -290,89
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
12:036,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
12:037,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
12:03400,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,66
|Açılış
|: 400,57
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|36.066.745
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.433.675
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|30.033.030
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.707.339
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.707.593
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.916.055
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|32.945.394
|% -9,93
|
|SNPAM
|8,68
|3.443.362
|% -9,87
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|9.544.718
|% -9,67
|
|THYAO
|11,77
|1.184.563.383
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,27
|792.978.031
|% -0,44
|
|SISE
|6,46
|640.092.146
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,25
|566.725.676
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,56
|549.574.771
|% 5,80
|
|EKGYO
|2,27
|792.978.031
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,25
|566.725.676
|% -0,61
|
|TRKCM
|4,56
|549.574.771
|% 5,80
|
|PETKM
|4,36
|450.623.234
|% 1,87
|
|CEMAS
|1,62
|168.969.066
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6518
|8,6952
|% 0,34
|
|Frank
|7,2882
|7,3321
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|4,98
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.675
|2.688
|14,30
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|650
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|19,00
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,02
|