***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 11:10
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862335
BIST
10:591.185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -11,15
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.185
10:596,9051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0443
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9051
En Düşük
6,8454
10:598,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:59423,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,03
|Açılış
|: 423,01
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|16.690.601
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|POLTK
|165,70
|270.588
|% 9,95
|
|TDGYO
|5,77
|3.648.793
|% 9,90
|
|QNBFB
|72,90
|34.708.883
|% 8,97
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|CEOEM
|4,81
|9.995.515
|% -5,69
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|BAYRK
|6,70
|2.274.681
|% -4,96
|
|IHLGM
|1,79
|134.935.971
|% -2,19
|
|QNBFB
|72,90
|34.708.883
|% 8,97
|
|OYAKC
|8,48
|31.651.460
|% -2,19
|
|YKSLN
|15,79
|31.497.143
|% 7,56
|
|QNBFL
|146,80
|21.414.090
|% 8,74
|
|MTRYO
|2,54
|9.781.019
|% 0,79
|
|OYAKC
|8,48
|31.651.460
|% -2,19
|
|CEOEM
|4,81
|9.995.515
|% -5,69
|
|YKSLN
|15,79
|31.497.143
|% 7,56
|
|SOKM
|13,71
|17.962.056
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8228
|8,8671
|% 0,01
|
|Frank
|7,4404
|7,4852
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8309
|1,8401
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-28,95
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.805
|-22,20
|
|Tam
|2.851
|2.884
|-22,80
|
|Yarım
|1.384
|1.408
|-11,10
|
|Çeyrek
|694
|705
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-1,39
|
|Gümüş Gr.
|5,07
|5,08
|-0,36
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,16
|