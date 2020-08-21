***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 14:56
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870592
BIST
16:141.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -17,18
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:147,3413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3429
En Düşük
7,1952
16:148,6518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:14457,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 457,00
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GARFA
|12,32
|17.198.178
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.754.125
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|2.031.186
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|12.969.517
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|75.464.237
|% 9,89
|
|TGSAS
|7,84
|4.790.813
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,21
|5.541.546.794
|% -9,46
|
|TUPRS
|85,00
|3.957.052.794
|% -7,61
|
|GARAN
|7,10
|1.575.641.846
|% -0,56
|
|RTALB
|57,00
|1.026.968.976
|% 8,78
|
|AKBNK
|5,06
|965.313.771
|% -0,39
|
|PETKM
|4,21
|5.541.546.794
|% -9,46
|
|EKGYO
|1,98
|586.532.409
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,14
|615.194.298
|% -0,93
|
|ZOREN
|2,64
|764.199.269
|% -9,28
|
|GARAN
|7,10
|1.575.641.846
|% -0,56
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3348
|7,3413
|% 0,60
|
|Euro
|8,6422
|8,6518
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,5696
|9,6176
|% -0,48
|
|Frank
|8,0025
|8,0508
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9490
|1,9588
|% 0,45
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-9,78
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.022
|3.100
|5,44
|
|Yarım
|1.461
|1.500
|2,63
|
|Çeyrek
|733
|750
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|-0,69
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:28TUPRS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 85.15 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 164, 244 adet işlem
-
16:27IEYHO
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 903, 426 adet işlem
-
16:26NATEN
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 658, 635 adet işlem
-
16:25IPEKE
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 966, 653 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 81 kaybederek (% -1.31 ) 1, 262