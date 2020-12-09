***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 10:01
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892236
BIST
11:381.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:387,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:389,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:38468,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,93
|Açılış
|: 468,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:38
|AKFGY
|4,73
|16.075.858
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.556.870
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.072.670
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.058.130
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,57
|164.980.254
|% -7,55
|
|IZMDC
|17,76
|16.635.599
|% -6,03
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,51
|933.004.957
|% 0,45
|
|PETKM
|4,89
|826.519.768
|% 0,00
|
|SISE
|7,17
|749.562.033
|% 0,56
|
|SELEC
|19,04
|541.712.876
|% 4,85
|
|KRDMD
|5,21
|526.799.209
|% -0,38
|
|PETKM
|4,89
|826.519.768
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|243.085.049
|% 0,98
|
|SISE
|7,17
|749.562.033
|% 0,56
|
|KRDMD
|5,21
|526.799.209
|% -0,38
|
|ODAS
|3,63
|360.863.280
|% 2,25
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8224
|7,8283
|% 0,12
|
|Euro
|9,4933
|9,4990
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,4604
|10,5128
|% 0,49
|
|Frank
|8,7753
|8,8282
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0789
|2,0894
|% 0,06
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.086
|3.164
|-16,38
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,93
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|49,33
|49,33
|0,49
|