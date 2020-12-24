***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 13:58
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894749
BIST
14:481.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:487,5716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0689
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:489,2400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0902
|Açılış
|: 9,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:48456,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,17
|Açılış
|: 456,87
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:48
|BRSAN
|33,66
|291.567.223
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.134.468
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,44
|708.333.044
|% -7,77
|
|PEKGY
|2,86
|629.338.009
|% -7,74
|
|NIBAS
|64,95
|10.335.738
|% -7,21
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,12
|2.424.163.720
|% 1,61
|
|THYAO
|12,78
|1.218.685.696
|% 2,57
|
|ECILC
|7,84
|1.128.087.940
|% 7,69
|
|SKBNK
|1,57
|928.663.199
|% -0,63
|
|PETKM
|5,06
|889.223.934
|% 0,20
|
|SKBNK
|1,57
|928.663.199
|% -0,63
|
|GARAN
|10,12
|2.424.163.720
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,09
|722.111.373
|% 1,31
|
|PEKGY
|2,86
|629.338.009
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,44
|708.333.044
|% -7,77
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5695
|7,5716
|% -0,90
|
|Euro
|9,2282
|9,2400
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,2651
|10,3165
|% -0,25
|
|Frank
|8,4877
|8,5389
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0121
|2,0222
|% -0,89
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,73
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.014
|3.090
|-15,08
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|-7,29
|
|Çeyrek
|731
|747
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-0,29
|