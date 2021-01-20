***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:19
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903408
BIST
11:091.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
11:097,4484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:099,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:09444,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,61
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:09
|INTEM
|66,55
|9.414.952
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|11.364.660
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.364.660
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.364.660
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|11.364.660
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,92
|471.935.003
|% 2,08
|
|KARSN
|4,33
|424.872.235
|% 5,10
|
|SISE
|7,95
|401.268.503
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,15
|367.870.676
|% 0,70
|
|MGROS
|48,14
|348.585.835
|% 3,08
|
|TSKB
|1,92
|332.664.960
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,92
|471.935.003
|% 2,08
|
|KARSN
|4,33
|424.872.235
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,43
|204.717.191
|% -0,82
|
|YYAPI
|2,70
|221.230.684
|% -3,91
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4444
|7,4484
|% -0,22
|
|Euro
|9,0452
|9,0510
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1495
|10,2004
|% 0,03
|
|Frank
|8,3629
|8,4132
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% -0,22
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|15,19
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,26
|56,26
|0,36
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
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11:24YYAPI
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 632, 743 adet işlem
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11:22YGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 128, 343 adet işlem
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11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 93 kaybederek (% -0.88 ) 1, 675
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11:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, DOHOL
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11:21XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 8, 614.00 milyon TL de