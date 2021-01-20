***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:02
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903397
BIST
10:231.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,13
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.562
10:237,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:239,0569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:23443,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,32
|Açılış
|: 443,02
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:23
|INTEM
|66,55
|8.773.676
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|19.065.067
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|7.104.383
|% -9,91
|
|YESIL
|203,00
|16.459.193
|% -8,89
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|JANTS
|470,50
|6.404.376
|% -7,02
|
|DOHOL
|3,96
|301.339.972
|% 3,13
|
|KARSN
|4,40
|268.028.147
|% 6,80
|
|SISE
|8,04
|218.926.121
|% 1,26
|
|MGROS
|48,52
|188.867.430
|% 3,90
|
|KRDMD
|7,16
|173.955.130
|% 0,85
|
|DOHOL
|3,96
|301.339.972
|% 3,13
|
|KARSN
|4,40
|268.028.147
|% 6,80
|
|EKGYO
|2,47
|78.336.472
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|58.900.477
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,58
|49.027.059
|% -0,63
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4416
|7,4480
|% -0,22
|
|Euro
|9,0442
|9,0569
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1278
|10,1785
|% -0,19
|
|Frank
|8,3396
|8,3899
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9754
|1,9853
|% -0,44
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,33
|
Seans Raporu
10:23
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