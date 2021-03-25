***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 15:07
***YGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920442
BIST
14:581.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.406
14:587,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0639
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
14:589,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
14:58443,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,55
|Açılış
|: 443,35
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.910.987
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.716.766
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,09
|2.126.147.154
|% -1,53
|
|SASA
|47,06
|1.152.541.180
|% -0,51
|
|KOZAL
|121,20
|708.177.714
|% 2,02
|
|TUPRS
|96,05
|629.626.904
|% 4,29
|
|THYAO
|12,98
|583.196.497
|% -0,23
|
|GARAN
|7,09
|2.126.147.154
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,19
|159.715.996
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|188.570.987
|% -3,42
|
|EKGYO
|1,91
|230.195.133
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|263.537.199
|% -1,35
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9814
|7,9849
|% 0,81
|
|Euro
|9,4427
|9,4552
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,8919
|10,9466
|% 0,77
|
|Frank
|8,4896
|8,5408
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1194
|2,1300
|% 0,62
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-6,30
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.981
|21,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|13,75
|
|Yarım
|1.412
|1.448
|6,65
|
|Çeyrek
|708
|724
|3,32
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|-1,11
|
Seans Raporu
14:58
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